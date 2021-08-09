Вашингтон, , 19:11 — REGNUM Новые санкции США против Белоруссии затронули 23 человек и 21 организацию. О введении мер сообщил 9 августа глава Белого дома Джо Байден.

Под санкции попадают военно-промышленный комплекс, энергетика, калийная промышленность, табачная промышленность, строительный сектор, транспортный сектор и НОК.

Отмечается, что США также замораживают все активы госкомпаний Белоруссии, находящиеся в американской юрисдикции.

Как сообщало ИА REGNUM, Байден в своём заявлении перечислил такие претензии к белорусскому президенту Александру Лукашенко как «многолетние злоупотребления», «подавление демократии», «ущемления прав человека и основных свобод».

Конкретно упоминались прошлогодние президентские выборы и «их последствия».Американский лидер добавил, что действия белорусских властей «создают угрозу международным гражданским авиаперевозкам», а это «чрезвычайно угрожает национальной безопасности и внешней политике США». Байден предъявил Лукашенко также претензию в том, что тот держится за власть из последних сил.