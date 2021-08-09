Ростов-на-Дону, 9 августа, 2021, 18:44 — ИА Регнум. Спортсмены из Ростовской области установили рекорд по количеству медалей на Олимпиаде в Токио, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 9 августа.

James Cridland Медали Олимпиады 2012 года

На счету донских атлетов 18 медалей — четыре золотых, десять серебряных и четыре бронзовых. Это абсолютный рекорд по количеству завоёванных спортсменами из Ростовской области олимпийских наград, начиная с 1952 года.

ИА REGNUM сообщало, что в состав сборной России на Олимпиаде в Токио вошли 19 спортсменов из Ростовской области.