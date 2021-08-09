Москва, 9 августа, 2021, 18:38 — ИА Регнум. Завершились Олимпийский игры в Токио, и наши спортсмены возвращаются домой. Народный фронт предложил поздравить героев спорта, разместив благодарность на диджитал-экранах в Москве. К инициативе присоединился медиахолдинг MAER.

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«Трансляцией на экранах мы хотим показать нашим спортсменам, возвращающимся с Олимпиады, как гордимся каждым из них, еще раз напомнить об их колоссальном труде и нелегких победах как можно большему числу людей. И мы благодарны за эту возможность медиахолдингу MAER, который традиционно поддерживает добрые инициативы Народного фронта и в этот раз встречает спортсменов вместе с нами», — сказал заместитель руководителя Исполкома Народного фронта Артем Бичаев.

Специалисты медиахолдинга ожидают, что за два дня проведения акции на более 100 московских экранах трансляцию увидят около 75% жителей столицы.

«Родные! Только так мы теперь можем называть наших героев! За 2,5 недели Олимпиады эти великие спортсмены действительно стали нам родными. Мы так болели и переживали, и надеялись, что они чувствовали нашу поддержку. Сильные, стойкие и одновременно скромные, отработали на все 100! Мы гордимся каждой медалью! Полученной и недополученной! Мы видели давление, борьбу, работу над собой, все сложности, через которые нашим пришлось пройти в этот раз. И для нас честь разместить этих больших спортсменов на наших экранах по всей стране! Благодарим их за силу духа и волю к победе! Добро пожаловать домой», — заявил генеральный директор медиахолдинга MAER Константин Майор.