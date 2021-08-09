Вашингтон, 9 августа, 2021, 18:22 — ИА Регнум. О введении новых санкций в отношении Белоруссии сообщается в опубликованном 9 августа Белым домом заявлении американского президента Джо Байдена.

(сс) Matt Johnson Джо Байден

Американский лидер уведомил Конгресс о том, что расширяет масштаб действия чрезвычайного положения, объявленного в указе №13 405 от 16 июня 2006 г. Этим расширением Вашингтон вводит санкции в отношении белорусских госструктур.

Под санкции также подпадают энергетический и оборонный комплекс Белоруссии, пострадают и возможности предприятий, производящих удобрения. Причина, отмечает американский лидер, в наступлении белорусских властей на демократию в своей стране.

Байден в своём заявлении перечислил такие претензии к белорусскому президенту Александру Лукашенко как «многолетние злоупотребления», «подавление демократии», «ущемления прав человека и основных свобод». Конкретно упоминались прошлогодние президентские выборы и «их последствия».

Американский лидер добавил, что действия белорусских властей «создают угрозу международным гражданским авиаперевозкам», а это «чрезвычайно угрожает национальной безопасности и внешней политике США». Байден предъявил Лукашенко также претензию в том, что тот держится за власть из последних сил.