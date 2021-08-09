Екатеринбург, 9 августа, 2021, 18:22 — ИА Регнум. В Свердловскую область поступило более 96 тыс. доз вакцины от коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном оперштабе.

Med.ulgov.ru Вакцина «Спутник Лайт»

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Данная поставка стала рекордной по объёму доставленных препаратов. Часть партии представлена «Спутником V», другая часть — «Спутником Лайт».

Вакцины уже распределили по медучреждениям Свердловской области. Препараты также доставили в мобильные пункты вакцинации.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе провели вакцинацию около 762 тыс. жителей от коронавируса.