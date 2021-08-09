Ростов-на-Дону, 9 августа, 2021, 18:10 — ИА Регнум. Главный врач Ростовской областной клинической больницы, на базе которой развёрнут инфекционный госпиталь, заболел ковидной пневмонией. При этом Вячеслав Коробка чуть более трёх месяцев прошёл ревакцинацию препаратом «Спутник V».

Minzdrav.gov.ru Врач смотрит на результаты компьютерной томографии

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«ПЦР-тест я сдал в субботу, как только ощутил повышенную температуру. <…> К вечеру воскресенья температура была уже в норме, никаких недомоганий я больше не чувствовал. Результат ПЦР-теста тоже пришел отрицательный, однако компьютерная томография показала 10-процентное поражение легких по типу «матового стекла», поэтому ближайшие две недели я буду работать, находясь в самоизоляции», — сказал руководитель лечебного учреждения.

Вместе с тем Вячеслав Коробка продолжает оставаться сторонником прививочной кампании.