* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 9 августа, 2021, 17:55 — ИА Регнум. Движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не приняло предложение США о создании временного правительства Афганистана, сообщает 9 августа агентство РИА Новости со ссылкой на представителя талибов.

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Кроме того, представители движения сообщили об ущербе, который был нанесен гражданским объектам вчерашними авиаударами США по территории Афганистана.

При этом было отмечено, что судьба Кабула будет решаться после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) установят свой контроль над другими афганскими территориями.