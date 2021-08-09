Москва, 9 августа, 2021, 17:33 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин рекомендовал главам регионов взять под личный контроль мероприятия по вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает 9 августа пресс-служба Кремля.

Министерство здравоохранения Московской области Вакцинация

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«Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Федерации взять под личный контроль осуществление мероприятий по вакцинации населения против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территориях субъектов Федерации», — говорится в поручении главы государства по итогам совещания с членами правительства.

В том числе руководителям регионов рекомендовано лично контролировать работу, связанную с информированием населения по вопросам вакцинации, обеспечением вакцинами в требуемом объёме медицинских организаций и пунктов вакцинации, достижением охвата населения вакцинацией в объёме, необходимом для формирования популяционного иммунитета на территории региона.

Также главам регионов предписано контролировать проведение ежесуточного мониторинга ситуации с вакцинацией и представление этих данных в Минздрав России.