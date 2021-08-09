Оттава, 9 августа, 2021, 17:07 — ИА Регнум. Владельцы бизнеса в Канаде поддержали правительство Квебека в решении ввести паспорта вакцинации, чтобы не допустить новых ограничений из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает 9 августа Canadian Press.

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Правительство руководствуется тем, что данные паспорта должны помочь предотвратить новую волну COVID-19.

При этом отмечается, что частный бизнес, сильно пострадавший во время пандемии, не переживет еще одну волну ограничений. Это приведет к разорению и потере многих рабочих мест.

Напомним, что 80% канадцев 12 лет и старше прошли вакцинацию от коронавируса. Тем не менее, этого не достаточно для формирования коллективного иммунитета.