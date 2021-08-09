Москва, 9 августа, 2021, 16:57 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин после экстренного обращения правительства Греции поручил усилить российскую группировку, осуществляющую борьбу с пожарами на греческой территории, сообщает 9 августа пресс-служба Кремля.

Лесной пожар

«В связи с экстренным обращением правительства Греции президент России Владимир Путин дал указание об увеличении российской группировки, занимающейся тушением пожаров в центральных районах греческой республики», — указано в сообщении.

Напомним, российский противопожарный самолёт-амфибия бе-200 с 30 июня ежедневно принимает участие в тушении лесных пожаров в Греции.

Ранее премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в беседе с главой российского правительства Михаилом Мишустиным отметил высокую эффективность российского Бе-200 в тушение пожаров и попросил рассмотреть возможность задействовать для этого дополнительные российские самолеты этого типа.

Как сообщало ИА REGNUM, в Греции на фоне рекордной жары бушуют десятки природных пожаров, из ряда районов страны эвакуируют население.