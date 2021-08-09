Москва, 9 августа, 2021, 16:39 — ИА Регнум. Ответный меморандум по делу «Украина против Российской Федерации» представлен российской стороной в Международный суд ООН, сообщили 9 августа в пресс-службе МИД РФ.

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Отвечая на обвинения со стороны Киева в том, что Москва якобы нарушила Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма и Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, российская сторона заявила, что представила суду «фактологические и правовые доказательства несостоятельности украинских обвинений и настаивает на том, чтобы суд отклонил требования истца по обеим конвенциям».

Так, что касается конвенции о борьбе с финансированием терроризма, Москва категорически отвергла заявления Киева о якобы террористической природе ДНР и ЛНР. «Антитеррористический» антураж, отмечает Москва, нужен Украине для оправдания карательных мер в отношении Донбасса и для подведения сфабрикованных против РФ обвинений под юрисдикцию Международного суда ООН.

Что касается конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Россия опровергла в своём обращении в суд инсинуации Киева «о якобы имеющей место дискриминации проживающих в Крыму украинцев и крымских татар». Москва предоставила суду реальную картину, которая наблюдается в Крыму в сфере межнациональных и межэтнических отношений на полуострове.

Российское ведомство напомнило, что Международный суд ООН в скором времени должен определиться с дальнейшим графиком процесса, запущенного Украиной. Стороны — то есть Россия и Украина — должны получить возможность дополнительного обмена «состязательными бумагами по вопросам существа». Предстоят слушания в установленный судом срок.