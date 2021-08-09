Москва, 9 августа, 2021, 16:17 — ИА Регнум. Непривитых от коронавирусной инфекции студентов могут перевести на дистанционное обучение. Соответствующие рекомендации даёт Министерство науки и высшего образования РФ.

Mos.ru Дистанционное обучение

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Министерство рекомендует вузам переводить невакцинированных на «удалёнку», включая тех, кто не смог привиться по причинам противопоказаний.

Также ведомство рекомендует заселять в студенческие общежития только тех, кто прошёл вакцинацию. При этом рекомендуется принимать решение, исходя из эпидемиологической ситуации в регионе.