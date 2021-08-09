Белград, 9 августа, 2021, 17:00 — ИА Регнум. Власти Белграда будут против введения в столице новых ограничительных мер из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, несмотря на рекомендации национального штаба по борьбе с коронавирусом. Об этом 9 августа заявил заместитель мэра Белграда Горан Весич.

Vlada Marinković Вид сверху. Белград

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«По правде говоря, пока никто официально не выступал с инициативой ввести новые ограничения в общественной жизни, в экономике», — заявил Весич в эфире телеканала Happy.

По словам заместителя мэра Белграда, когда коронавирус появился, «никто о нем ничего не знал», и поэтому ограничительные меры были необходимы. За это время врачи должны были научиться лечить это опасное заболевание, добавил Весич.

«Сегодня, 18 месяцев спустя, существует лекарство против этого вируса — это вакцина. В Сербии достаточно вакцин, более 50% населения уже привито, многие переболели COVID-19, а вакцину мы даже производим. Надо использовать британскую модель, когда все открыто и все работает, а риск заражения несет тот, кто не привился», — рассказал Горан Весич.

Напомним, что в мае в Белграде началось производство российской вакцины «Спутник-V».