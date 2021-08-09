Москва, 9 августа, 2021, 15:52 — ИА Регнум. Сегодня, 9 августа, Наблюдающийся на рынке нефти обвал пока никак не отражается на курсе российской национальной валюты, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

«По состоянию на 15:10 по мск доллар на Московской бире чисто символически дешевеет на 0,07%, торгуясь у отметки 73,44 рубля. Евро столь же незначительно укрепляется на 0,04%, оставаясь на уровне 86,41 рубля за евро.

Игнорирует рубль и общемировой тренд на ослабление валют развивающихся рынков к доллару, вызванный неожиданно сильными данными по рынку труда в США, разбудившие опасения ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы, которую только забота о рабочих местах для американцев сдерживала от сокращения денежного предложения для борьбы с разогнавшейся инфляции.

Поддержку курсу рубля оказывает спрос на российские акции, новые максимумы по резервам ЦБ и Фонду национального благосостояния, а также планы Минфина РФ сократить программу заимствований на 2021 год несмотря на высокий спрос на российский долг.

Впрочем, если мировые рынки и в частности сырьевые площадки всё-таки свалятся в давно назревшую коррекцию, рублю не избежать общей тенденции.

Но в целом способность удерживаться на текущих уровнях, несмотря на общую негативную ситуацию на рынках и продолжающуюся скупку валюты ЦБ РФ говорит в пользу долгосрочного укрепления рубля», — считает эксперт.

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