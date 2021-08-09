Волгоград, 9 августа, 2021, 15:56 — ИА Регнум. В Волгоградской области 9 августа зарегистрировано 16 летальных исходов у пациентов с подтверждённым коронавирусом. В их числе — 21-летняя жительница Волгограда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Жительницу госпитализировали волгоградскую областную клиническую больницу № 1. У пациентки был диагностирован COVID-19 с двусторонней пневмонией, имелись хронические заболевания эндокринной системы. Несмотря на усилия врачей, молодая женщина скончалась от осложнений при коронавирусе.

Всего в летальной статистике COVID-19 в Волгоградской области — 1 954 случая.