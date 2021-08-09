Волгоград, 9 августа, 2021, 15:51 — ИА Регнум. В Волгоградской области 9 августа выявлено 327 новых носителей коронавируса — на одного человека больше, чем за предыдущие сутки. Всего COVID-19 заразились уже свыше 74 тысяч жителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Новые случаи COVID-19 зафиксированы 9 августа в 21 районе Волгоградской области. Всего в регионе зарегистрировано 74 164 случая заражения коронавирусом, выздоровели 65 940 человек, из них 239 выписаны за последние сутки.

Лечатся в стационарах и получают амбулаторную помощь 6 270 пациентов