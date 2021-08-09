Москва, 9 августа, 2021, 15:32 — ИА Регнум. Требования о запрете продажи гражданам России газовых баллончиков (аэрозольные устройства, снаряженные слезоточивыми или раздражающими веществами) не новы, и носят скорее характер популистской акции, сродни требованиям о запрете продажи охотничьего оружия, заявил корреспонденту ИА REGNUM президент Международной коллегии адвокатов г. Москвы «Почуев, Зельгин и Партнёры», адвокат Александр Почуев.

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«Право на приобретение совершеннолетними гражданами и иностранцами предусмотрено в законе «Об оружии». Это право является производным от конституционного права на самозащиту, закрепленного в ч. 2 ст. 45 Конституции РФ.

Согласно этой статье «каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом».

Поэтому вряд ли такие абсурдные инициативы найдут отклик не только правоохранителей и законодателей, но и простых граждан.

А людям часто приходится самим защищать себя как от злодеев, от нападения грабителей, так и от диких собак, где газовые баллончики практически незаменимы», — высказал своё мнение адвокат.

Как сообщало ИА REGNUM, руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил ограничить в России продажу газовых баллончиков физическим лицам.

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