Киев, 9 августа, 2021, 15:40 — ИА Регнум. Вопрос о возможности присоединения Украины к НАТО уже «в принципе решен», но Киев должен провести необходимые институциональные реформы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО и Украина

Об этом заявила посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс в интервью ВВС, материал опубликован сегодня, 9 августа.

Дипломат пояснила, что вопрос в принципе решён, поскольку государства НАТО поддерживают стремление Украины присоединиться к альянсу. Вместе с тем она пожаловалась, что разговоры о необходимых реформах с украинской стороной происходят регулярно, а вот «сдвигов нет».

«Вопрос в том, что для этого нужно… Для Украины много работы остается относительно институциональных реформ, которых требует членство. Я последовательно и везде подчеркиваю: воевать на фронте очень важно, но так же важно иметь надежную систему поддержки в тылу», — отметила Симмонс.

ИА REGNUM напоминает, на саммите НАТО в Брюсселе в июне этого года было заявлено, что Украина в будущем станет членом НАТО с помощью плана действий для членства (ПДЧ), но при этом не указываются ни сроки вступления, ни конкретные условия. Позже было заявлено, что НАТО активизирует свою деятельность для того, чтобы помочь Украине в проведении реформ для продвижения по пути интеграции в альянс.

Сегодня, 9 августа, глава МИД Украины Дмитрий Кулебасравнил вопрос о вступлении в НАТО с «копанием туннеля».