Киев, , 19:50 — REGNUM НАТО активизирует свою деятельность для того, чтобы помочь Украине в проведении реформ для продвижения по пути интеграции в альянс, заявил вечером 14 июня на пресс-конференции по итогам саммита генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, главный сигнал саммита в том, что НАТО поддерживает Украину.

«Мы предоставляем политическую поддержку, активизируем практическую поддержку в рамках контекста НАТО, а также на двухсторонней основе», — уточнил Столтенберг.

Он отметил, что в заявлении по итогам встречи в верхах чётко закреплено, что двери НАТО открыты для Украины.

ИА REGNUM напоминает, что по информации украинских СМИ, коммюнике по итогам саммита можно понимать таким образом, что Украина станет членом НАТО с помощью плана действий для членства (ПДЧ).