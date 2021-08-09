Екатеринбург, 9 августа, 2021, 15:19 — ИА Регнум. Уральский федеральный университет (Екатеринбург) переведёт часть занятий на дистанционный режим в новом учебном году. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

A.Savin, WikiCommons УрФУ

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В вузе назвали новый формат обучения «гибридным»: часть пар планируют проводить очно, другая часть — в удалённом режиме.

«Большие потоковые лекции будут проводиться дистанционно», —цитирует пресс-служба ректора вуза Виктора Кокшарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минобрнауки порекомендовало вузам переводить на на удалённый режим учёбы студентов без прививки от коронавируса или имеющих от неё медотвод.