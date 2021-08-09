Москва, 9 августа, 2021, 15:16 — ИА Регнум. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) должен носить добровольный характер. Об этом 9 августа заявил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ) на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕГЭ

По мнению парламентария, особую актуальность этот вопрос приобрел в период пандемии коронавируса, когда у школьников из-за дистанционного формата обучения нет нормальной возможности подготовиться к ЕГЭ.

«Что касается ЕГЭ. Мы уже лет 20 через законодательные акты, не на уровне разговоров, а через законодательные предложения, пробиваем идею перевести ЕГЭ в добровольный режим — дать абитуриенту право выбора между классическим экзаменом и ЕГЭ. В этом году, мне представляется, нужно было дать школьникам такую возможность», — сказал Смолин.