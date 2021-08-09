Москва, 9 августа, 2021, 15:06 — ИА Регнум. В Москве начали тестировать модульные островки безопасности, сообщает 9 августа пресс-служба департамента транспорта столицы.

jarmoluk Водитель

«Островки» являются конструкцией из термопластика и устанавливаются на дороге примерно за один час. Как отметили в департаменте, возводить островки из термопластика легче, чем из камня.

Конструкции появились на Бутырской улице у дома 46, а также в Зеленограде. Их устанавливают в целях успокоения трафика, сужая проезжую часть. Водители вынуждены снижать скорость и быть внимательными.