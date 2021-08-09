Москва, 9 августа, 2021, 15:09 — ИА Регнум. В вопросах профилактики распространения коронавируса в школах власти, вероятнее всего, будут идти по тому же пути, что и осенью 2020 года. Об этом 9 августа заявил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ) на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

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В частности, в учебных заведениях будут предприниматься попытки дробить потоки учащихся на небольшие группы.

«Думаю, ситуация будет похожа на ту, что была в прошлом году. Будут стараться не сводить большое количество детей вместе. В разное время кормить, в разное время начинить уроки, стараться разводить детей и учителей по классам. Думаю, ситуация будет аналогична прошлогодней», — сказал Смолин.