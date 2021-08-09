Новосибирск, 9 августа, 2021, 15:02 — ИА Регнум. В Новосибирской области, по данным на сегодня, 9 августа, за минувшие сутки было выявлено 196 новых случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 199 случаев, 7 августа — 194 случая.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Скончались ещё десять пациентов: мужчина в возрасте 45 лет и женщины в возрасте 68, 69, 71, 79, 81, 82, 83 лет и две женщины в возрасте 75 лет. Всего в регионе умерли 2 427 человек, — сообщает оперативный штаб региона. — В отделениях реанимации находятся 280 человек, на ИВЛ — 32 пациента».

Всего в регионе выявлено 54 495 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 4044 детей; 45 607 пациентов выздоровели (+39 за сутки).