Париж, 9 августа, 2021, 15:04 — ИА Регнум. Французский автопроизводитель Renault представит кроссовер Duster нового третьего поколения в 2024 году. Об этом сообщает французское издание L'Argus.

Toby Jagmohan Логотип Renault

На данный момент новинка находится в стадии разработки. Модернизированная модель будет иметь обновлённый экстерьер и доработанную техническую часть. В основу нового Duster ляжет «тележка» Common Module Family (CMF). Кроссовер станет более безопасным, а его управляемость станет гораздо лучше.

В качестве силового агрегата у будущей новинки будет установлен гибридный «движок» E-Tech, который уже используется на моделях Clio и Captur, созданных для рынка Евросоюза. В основу гибридной силовой установки нового кроссовера может лечь бензиновый мотор объёмом 1,6 литра.

Ранее компания Renault представила спецверсию модели Clio Lutecia Limited Edition. Выпуск данной модели ограничен 300 экземплярами. При этом продаваться авто будет исключительно на британском авторынке.

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