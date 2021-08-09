Москва, 9 августа, 2021, 14:58 — ИА Регнум. Вероятнее всего занятия в большинстве российских школ будут проводиться в очном режиме. Об этом 9 августа заявил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ) на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

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«Скорее по интуиции могу сказать: надеюсь, что большинство школ будет работать в обычном режиме. Но не могу исключать разные ситуации», — сказал парламентарий.

По его прогнозу, вероятнее всего, власти постараются сохранить в очном формате обучения начальные и старшие классы, а учение остальных сохранить в очном формате, по мере возможности.