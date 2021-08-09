Бишкек, 9 августа, 2021, 14:51 — ИА Регнум. В столице Киргизии пьяный посетитель напал и несколько раз ударил девушку-администратора детского парка за то, что она стала обслуживать его на русском языке, передают киргизстанские СМИ.

Jasmine Halki Бишкек

Сначала мужчина в агрессивной форме потребовал говорить с ним только на киргизском языке, но даже после того, как сотрудница игротеки заговорила с ним на киргизском, он стал оскорблять ее по национальному признаку.

Затем он схватил со стойки калькулятор и бросил ей в голову, после чего начал открыто и публично угрожать физической расправой.

Прибывшие на вызов милиционеры забрали напавшего, но всего через полчаса отпустили его на свободу.

После этого мужчина вернулся в развлекательный центр и продолжил оскорблять и угрожать работникам детского парка, заявляя при этом, что правоохранительные органы «ничего ему сделать не смогут».

На произошедшее отреагировал посол России в Киргизии Николай Удовиченко, который в соцсетях написал, что «не оставит инцидент без внимания» и «посольство РФ обратится к киргизским властям для адекватной оценки ситуации».

И только после того, как информация о нападении на почве национальной ненависти получила широкий резонанс в киргизском сегменте социальных сетей, правоохранительные органы Киргизии начали досудебное производство по статье «Мелкое хулиганство» Кодекса о проступках, а госкомитет нацбезопасности ограничился объявлением официального предостережения нападавшему.

ИА REGNUM напоминает, что статья «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды» Уголовного кодекса Киргизии предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи лет и шести месяцев до десяти лет.