Белгород, 9 августа, 2021, 14:52 — ИА Регнум. В Белгородской области 9 августа выявлено 150 новых носителей коронавируса — на два меньше, чем за предыдущие сутки. Скончались ещё пять пациентов с подтверждённым COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Белгородской области зарегистрировано 45 911 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 40 473 человека, в том числе 25 выписаны за последние сутки. Продолжают лечение в стационаре 1 359 пациентов, амбулаторно — 3 145 жителей, на самоизоляции находятся 11 837 белгородцев.

От осложнений, вызванных коронавирусом, в регионе скончались 934 пациента.

На вакцинацию от COVID-19 записался 664 741 доброволец, из них 1 908 пожали заявки за минувшие сутки. полностью прошли курс иммунизации 549 380 человек.