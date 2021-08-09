Москва, 9 августа, 2021, 14:33 — ИА Регнум. Вечером 9 августа российская певица МакSим (Марина Абросимова) будет переведена из реанимационного отделения в обычную палату. Об этом 9 августа сообщила директор артистки Марина Соколова на своей странице в соцсети Instagram.

Mos.ru Больничная палата

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«Ваша любимая артистка идет на поправку. Сегодня к вечеру ее переводят в обычную палату. Когда будет точно выписка, врачи не комментируют, но она не за горами», — говорится в сообщении директора певицы.

Также Соколова добавила, что медики называют случай МакSим и особенно его благополучный исход редким и уникальным.

При этом она указала, что в данный момент певица уже может самостоятельно ходить, есть и общаться, однако добавила, что артистке необходимо много времени для восстановления.

«Петь и летать на самолетах ей пока запрещено. На какой срок? Будет понятно по самочувствию и по тому, как будет идти процесс восстановления легких», — уточнила Соколова.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа стало известно, что известная под псевдонимом МакSим певица Марина Абросимова полностью пришла в себя после выхода из состояния медицинского сна (искусственной комы).