Шахты, Ростовская область, 9 августа, 2021, 14:20 — ИА Регнум. В Ростовской области в больнице обвалился потолок. Инцидент произошёл в одной из палат ковидного госпиталя в Шахтах.

ИА REGNUM Потолок рухнул

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Часть потолка обрушилась на одну из коек, расположенных в палате, куда переводят пациентов с коронавирусом после реанимации. Обошлось без пострадавших.

По данным местных изданий, потолок обрушился во время плановых работ по промывке и опрессовке системы отопления.