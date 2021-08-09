Ростов-на-Дону, 9 августа, 2021, 14:16 — ИА Регнум. В Ростовской области более 892 тыс. человек привились от коронавируса, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 9 августа.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Введение вакцины

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В настоящее время участниками прививочной кампании стали 1 млн 210 тыс. 800 человек (+ 7 861 за сутки). Обе дозы антиковидной вакцины получили 892 372 человека (+ 8 465 за сутки).

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области привить от коронавируса планируется минимум 2 млн 33 тыс. человек.