Новосибирск, 9 августа, 2021, 14:16 — ИА Регнум. В Новосибирске с 10 по 12 августа ожидаются дождь и порывы ветра до 14 м/с. Об этом сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

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Так, завтра, 10 августа, ночью прогнозируется +15…+17 °С, днём +24…+26 °С, ветер восточный 3−8 м/с, днём местами порывы до 13 м/с. Ночью местами кратковременный дождь, гроза, днём небольшой дождь, местами гроза.

В среду, 11 августа, ночью в городе будет +14…+16 °С, днём +21…+23 °С, ветер восточный 4−9 м/с, местами порывы до 14 м/с, дождь, местами гроза.

В четверг, 12 августа, ночью ожидается +13…+15 °С, днём +19…+21 °С, ветер восточный, северо-восточный 4−9 м/с, местами порывы до 14 м/с, кратковременный дождь, гроза.