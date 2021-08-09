Москва, 9 августа, 2021, 14:14 — ИА Регнум. ЛДПР потребует отозвать посла России в Киргизии и прервать экономические связи с республикой, сообщил лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

«Мы завтра же выставим пикеты у посольства Киргизии, потребуем отозвать посла России из этой страны и прервать экономические отношения!» — сообщил Жириновский в ТГ-канале.

Он возмущен тем, что «киргиз швырнул калькулятор в лицо кассира за то, что та ответила ему по-русски, а не киргизски».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Совет Думы принял решение подготовить обращение на имя председателя Жогорку Кенеша Киргизии взять на личный контроль ситуацию с нападением на девушку-продавца из-за того, что она говорила с покупателем на русском языке.

Кроме того, в Госдуме прорабатываются меры реагирования на русофобию в Киргизии.