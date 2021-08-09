Бишкек, 9 августа, 2021, 14:13 — ИА Регнум. Бывший президент Аскар Акаев, бежавший из страны в российскую столицу во время «Тюльпановой революции» одиннадцать лет назад, улетел из киргизской столицы обратно в Москву после допроса и заключения договора о сотрудничестве по делу «Кумтора» с госкомитетом нацбезопасности Киргизии.

A.Savin Аскар Акаев

Перед отлетом экс-глава государства выступил с видеообращением к киргизстанцам, в ходе которого поведал о причинах, побудивших его вернуться на родину.

Акаев утверждает, что «не мог оставаться в стороне, наблюдая за происходящими вокруг «Кумтора» (крупнейшее киргизское месторождение золота — Прим. ИА REGNUM) событиями, находясь вдали от родины».

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Экс-президент отметил, что хоть власти Киргизии объявили его в розыск, он всё же приехал в республику для того, чтобы дать показания по этому уголовному делу, после чего начал оправдываться за то, что согласился заключить соглашение с компанией «Камеко» — сослался на необходимость создания в 90-х годах киргизской национальной валюты и обеспечение ее постоянным надежным источником золотовалютных ресурсов, которым могло стать золото «Кумтора».

По словам Акаева, в те годы киргизские власти шли на многочисленные уступки по «Кумтору».

»В результате киргизская сторона оставалась не только без дивидендов, но и без крупных налоговых поступлений в бюджет. Считаю, что это является не только преступной ошибкой правительства. Это и моя ошибка как главы государства, поскольку я принимал решение по проекту «Кумтор», слепо доверяя правительству и полагая, что при подписании генерального соглашения интересы Киргизии были полностью учтены», — заявил он.

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Также экс-президент назвал самой главной своей ошибкой дачу согласия на реструктуризацию проекта «Кумтор» в 2003 году — когда в результате реструктуризации золоторудное месторождение «Кумтор» по его поручению передали канадскому инвестору — компании «Centerra gold».

«По моим собственным подсчетам, мы должны были владеть долей в «Centerra gold» не менее 40%, а то и больше. Однако правительство по итогам переговоров с канадской стороной подписало соглашение, и Киргизия получила долю в 33,33%», — пояснил он.

Аскар Акаев обвинил правительство Киргизии в том, что оно убедило его согласиться на такие условия соглашения.

«Я искренне прошу прощения за допущенные мною ошибки. За то, что не оправдал надежды киргизского народа по проекту «Кумтор». Как гражданин Киргизии и как бывший президент, я чувствую вину за допущенные мною ошибки и еще раз хочу искренне извиниться перед вами», — резюмировал экс-президент.

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