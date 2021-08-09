Новосибирск, 9 августа, 2021, 14:05 — ИА Регнум. Новосибирская область получила новые партии вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт». Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения.

Mos.ru Вакцинация

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Так, партия вакцины «Спутник V» прибыла на склад «Новосибоблфарма» 4 августа — 3540 доз. Сегодня, 9 августа, регион получил 10 500 доз вакцины «Спутник Лайт».

В минздраве уточнили, что в ближайшее время вакцины получат все медицинские организации области, где работают пункты вакцинации от коронавируса.

Всего в Новосибирскую область поступило уже 721 873 дозы препаратов для вакцинопрофилактики COVID-19.