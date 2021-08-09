Ростов-на-Дону, 9 августа, 2021, 13:48 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано девять летальных исходов среди пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 9 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Жертвами коронавируса стали семь женщин в возрасте от 59 до 89 лет и двое мужчин в возрасте 68 и 87 лет. Все ковид-пациенты страдали хроническими заболеваниями.

С начала пандемии в Ростовской области COVID-19 не смогли победить 5 386 человек.