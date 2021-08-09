Минск, 9 августа, 2021, 13:47 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что основателя Телеграмм-канала Nexta, который признан в стране экстремистским, Романа Протасевича «заказали» страны Запада. Он рассказал об этом 9 августа на встрече с журналистами и представителями общественности.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

«Я сегодня не рад, что он оказался в Беларуси. Мне было бы проще, чтобы он был в Польше или Литве. Почему? Потому что они его «заказали», — сказал он.

Также Лукашенко указал, что теперь ему приходится защищать Протасевича, так как если с последним что-нибудь случится, как это произошло с главой организации «Белорусский дом на Украине» Виталием Шишовым, ответственность за это будут нести белорусские власти, потому что последний находится на территории республики.

«Убивал бы Лукашенко Протасевича, не убивал — он здесь, я несу за него ответственность. Я честно говорю, что уже не рад, что этот Протасевич здесь оказался», — отметил президент Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа в одном из киевских парков обнаружили мёртвое тело пропавшего главы общественной организации «Белорусский дом на Украине»Виталия Шишова.