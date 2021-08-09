Ростов-на-Дону, 9 августа, 2021, 13:39 — ИА Регнум. В Ростовской области за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 478 человек, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 9 августа. Это на два случая заражения меньше, чем днём ранее.

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Новые носители коронавируса выявлены в 53 городах и районах Ростовской области. Наибольший прирост зарегистрирован в Ростове-на-Дону (195), Сальском районе (14), Каменске-Шахтинском и Новочеркасске (по десять). Более 19% заразившихся — люди старше 66 лет, почти 7% — дети.

За весь период пандемии в Ростовской области зарегистрировано 113 739 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 99 999 носителей инфекции.