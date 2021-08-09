Москва, 9 августа, 2021, 13:36 — ИА Регнум. Несмотря на все американские усилия, в ближайшее время строительство газопровода «Северный поток — 2» будет завершено. США не удалось этому помешать, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Каленов.

Nord-stream2.com Трубы для «Северного потока-2»

«Июльские договоренности между Германией и США о продлении соглашения Москвы и Киева по транзиту газа до 2034 года никак на это не повлияют.

В запуске «Северного потока — 2», прежде всего, заинтересована сама немецкая сторона. Ведь безальтернативный транзит газа через Украину оказывает серьезное влияние на энергетическую безопасность европейских государств.

Россия же в свою очередь уже несколько десятилетий имеет репутацию надежного поставщика. Однако, если это будет выгодно для России, то транзит через Украину также не будет полностью исключен.

Но для этого украинским властям необходимо пересмотреть свою политику, иначе потери от транзита российского газа в Европу для Украины будут весьма ощутимые», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, посол РФ в Германии Сергей Нечаев. Заявил, что строительные работы на газопроводе «Северный поток — 2» находятся в конечной стадии, до их окончания остаются считаные недели.

Читайте подробне: Посол России в Германии уточнил сроки окончания строительства «СП-2»