Москва, 9 августа, 2021, 13:15 — ИА Регнум. Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия») считает недопустимыми ограничения на доступ к образованию студентов без прививки от коронавируса.

Duma.gov.ru Пётр Толстой

«Я считаю недопустимыми ограничения на доступ к образованию студентов без прививки. Это нарушает их права, гарантированные Конституцией, а также создает нездоровый прецедент», — отметил Толстой в ТГ-канале.

Он осудил идею Минобрнауки разделять студентов.

«Идея разделять студентов на касты на основе того, сделали они необязательную прививку или нет, лишена всякой логики и попросту вредна», — подчеркнул парламентарий.

Толстой также припомнил заявление президента РФ Владимира Путина о добровольности прививок.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Минобрнауки считает перевод на удаленку студентов, не привитых от коронавируса или имеющих противопоказания к вакцинации, целесообразным в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе. Кроме того, министерство посоветовало вузам организовывать сессию для привитых и непривитых студентов раздельно.