Москва, 9 августа, 2021, 13:04 — ИА Регнум. Последний день торгов прошлой недели, 6 августа, сложился для рубля неоднозначно, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Irishtimes.com Нефть

«С одной стороны, российская валюта укрепилась к евро на 0,44%, поднявшись до 86,14 рубля. С другой, рубль несколько сдал позиции относительно доллара, подешевев на 0,23% и закрыв неделю на уровне в 73,28 рубля за доллар.

Триггером укрепления позиций доллара относительно других валют выступил отчет минтруда США, согласно которому количество рабочих мест выросло на 943 тысячи, а почасовая оплата — на 0,4%. Это приблизило ФРС США к сворачиванию программ поддержки экономики и выкупа активов с рынка.

При этом против рубля играет снижение цен на нефть на фоне закрытия границ Китая и всплеска заболеваемости в стране, который поставил под сомнение восстановление спроса на энергоносители.

Позитивом для рубля выступают высокие процентные ставки и приток иностранных инвесторов на аукционы ОФЗ, а также интерес к кэрри-трейду. Дополнением к этому выступает очередной налоговый период, стартующий 16 августа.

В фокусе инвесторов на эту неделю данные по инфляции в США за июль и подготовка к симпозиуму к Джексон-Хоуле 26−28 августа, а также статистика по заболеваемости как в Китае, так и в США, где количество заболевающих в день перевалило за 100 тысяч человек.

Коридор движения российской валюты на сегодня — 73−74 рубля за доллар и 86−87 рублей за евро», — считает эксперт.

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