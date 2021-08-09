Симферополь, 9 августа, 2021, 12:48 — ИА Регнум. В Республике Крым за сутки подтверждён 391 новый случай заражения коронавирусом, сообщили 9 августа в региональном оперативном штабе. Сутками ранее, 8 августа, сообщалось о 388 новых случаях заражения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За минувшие сутки с выздоровлением после ковида выписаны 66 крымчан. В статистику смертности внесены фамилии ещё 12 пациентов с коронавирусом.

Всего в регионе с начала пандемии заражение коронавирусом подтвердилось у 63 233 человек, из них 52 667 выздоровели, скончались 1 882 пациента. На 9 августа в стационарах региона с коронавирусом и пневмонией находятся 3 132 пациента, ещё 5 460 лечатся дома.