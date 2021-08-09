Москва, 9 августа, 2021, 12:47 — ИА Регнум. Президентский фонд культурных инициатив подвел итоги заявочной кампании первого грантового конкурса на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий.

Дарья Драй, ИА REGNUM Культурные инициативы

Конкурс вызвал беспрецедентный интерес: с 15 июня по 6 августа в информационной системе Фонда зарегистрировались свыше 38 000 авторов проектов из 84 субъектов Российской Федерации. Итоговое количество оформленных и поданных заявок — 12 460 из 83 регионов.

Регионы-лидеры по количеству поданных заявок (более 200 проектов от каждой территории): г. Москва, Краснодарский край, г. Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Белгородская область, Московская область, Республика Башкортостан, Свердловская область, Самарская область, Волгоградская область, Республика Саха (Якутия), Красноярский край, Нижегородская область, Новосибирская область, Иркутская область, Тюменская область, Удмуртская Республика, Пермский край.

Проекты на первый грантовый конкурс Президентского фонда культурных инициатив подавались в восьми тематических направлениях. Самыми популярными среди участников конкурса стали: «Культурный код. Проекты по продвижению через культуру и креативные индустрии традиционных российских ценностей» (33,4% заявок), «Место силы. Малая родина. Локальная идентичность» (24,6% заявок), «Молодые лидеры. Проекты, направленные на выявление и поддержку молодых талантливых лидеров в сфере культуры, искусства и креативных индустрий» (10,7% заявок).

Больше всего заявок подано на проведение образовательных и наставнических проектов, включая цифровые технологии (22,9% от общего количества заявок), фестивалей, премий, форумов в области культуры, искусства (19,2% заявок), проектов креативных индустрий, в том числе в области литературы и издательского дела, дизайна, моды, арт, музыки и саунд-дизайна, архитектуры и урбанистики, новых медиа, мультимедиа технологий, кино, театра, игр (18,5% от общего количества заявок). Также популярным оказался запрос на поддержку проектов в области культуры и академического (классического) искусства (12,8% заявок).

Напомним, впервые претендовать на государственную поддержку при реализации творческих инициатив смогли не только негосударственные некоммерческие организации, но и представители коммерческих и муниципальных организаций, а также индивидуальные предприниматели. Наибольшее количество заявок Фонд получил от НКО (37,4%) и муниципальных учреждений и организаций (36,3%). На долю ИП и коммерческих организаций совокупно приходится 26% заявок.

Сметы участников представлены на общую сумму 84 502 386 998 рублей. Объем софинансирования — 22 628 690 168 рублей. Напомним, у заявителей была возможность подать проект на сумму до 500 тыс. руб., от 500 тыс. руб. до 3 млн руб., от 3 млн руб. до 10 млн руб., свыше 10 млн руб. Наибольшее количество проектов представлено в категории от 500 тыс. руб. до 3 млн руб. — 6 221 заявка; на сумму до 500 тыс. руб. направлены 2 783 заявки; 2 511 авторов проектов предоставили сметы на суммы от 3 до 10 млн руб.; 945 проектных команд запрашивают суммы поддержки свыше 10 млн руб.

Напомним, общий фонд грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив составляет 3,5 млрд рублей. Эти средства будут распределены среди авторов самых креативных и значимых проектов для общества и развития творческих сфер.

Эксперты уже приступили к оценке проектов, каждая заявка будет рассматриватьсяпо установленным критериям несколькими экспертами одновременно.

Президентский фонд культурных инициатив создан по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина, озвученной 21 апреля в ходе послания Федеральному собранию, и осуществляет свою деятельность на основании Указа Президента Российской Федерации от 17 мая 2021 года № 287 «О создании Президентского фонда культурных инициатив».