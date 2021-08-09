Гинцбург допустил, что коронавирус станет полностью управляемым
Москва, 9 августа, 2021, 12:36 — ИА Регнум. Коронавирус станет полностью управляемым заболеванием, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н .Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
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По его словам, это станет возможным благодаря вакцинации населения, а сами вакцины станут еще более эффективными.
Он добавил, что вакцинация сможет защитить человека от вируса на срок более двух лет, защита будет создаваться на клеточном уровне.
Как сообщало ИА REGNUM, в России интервал между введением доз «Спутника V» составляет три недели. Ранее директор центра им. ГамалеиАлександр Гинцбург заявлял, что этот период можно увеличить до 90 дней, так поступили в ряде стран мира.
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