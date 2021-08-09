Ташкент, , 12:38 — REGNUM Несмотря на то, что сроки визита в Россию президента Узбекистана Шавката Мирзиёева зависят от санитарно-эпидемической обстановки, такой визит точно будет проведен. Об этом 9 августа заявил на брифинге пресс-секретарь узбекского президента Шерзод Асадов.

Шавкат Мирзиёев Kremlin.ru

«Подготовка визита главы Узбекистана в Россию активно продолжается, об этом свидетельствует недавняя поездка в Москву премьер-министра республики Абдуллы Арипова, а также визиты в Узбекистан ряда делегаций, во главе с членами правительства и глав регионов РФ. Как уже говорилось, дата визита президента Мирзиёева зависит от санитарно-эпидемической обстановки», — сказал Асадов.

При этом запланированный на весну минувшего года визит Мирзиёева в Россию, в ходе которого намечено подписание ряда соглашений о совместной реализации крупных инфраструктурных проектов, был перенесен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в совместных учениях Вооруженных сил России, Таджикистана и Узбекистана на границе с Афганистаном будет задействовано более десяти самолётов и вертолётов Центрального военного округа (ЦВО).