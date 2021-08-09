Стокгольм, 9 августа, 2021, 12:13 — ИА Регнум. Из-за огромного потока жителей Швеции, желающих получить сертификаты вакцинации от COVID-19 для выезда за границу, на Цифровое агентство общественного здравоохранения страны в настоящее время оказывается огромное давление, о чем свидетельствует число выданных справок. Об этом 9 августа сообщила радиостанция Sveriges Radio.

М. Денисов. Mos.ru Сертификат о вакцинации

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Так, с момента начала выдачи сертификатов, 1 июля, ведомством было выдано 2,5 миллиона справок. Но поскольку некоторые жители страны подавали заявки более одного раза, то в общей сложности сертификаты получили 2 миллиона человек.

С 5 августа в Швеции также можно подать заявление на получение сертификата другого типа — сертификата о прохождении тестирования на коронавирус. Кроме того, скоро в стране появится новый сертификат, который будет подтверждать факт перенесенного COVID-19. В Цифровом агентстве общественного здравоохранения отмечают, что в связи с этим операционное давление на ведомство усилиться еще больше.