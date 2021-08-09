Москва, 9 августа, 2021, 12:01 — ИА Регнум. В России могут граничить продажу газовых баллончиков физическим лицам. С таким предложением к главе МВД Владимиру Колокольцеву обратился руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов, передаёт RT на русском.

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По мнению общественного деятеля, газовый баллончик является не самым эффективным средством самообороны в случае нападения и часто становятся «орудием противоправных действий», как против простых граждан, так и против представителей правоохранительных органов.

Курдесов предлагает оставить право на приобретение и использование газовых баллончиков за правоохранительными органами и юридическими лицами, имеющих лицензию на частную охранную деятельность.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новокузнецке госпитализированы 11 детей, пострадавших при распылении неизвестного вещества в школе.

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