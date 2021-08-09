Минск, , 11:52 — REGNUM «Мы прошли испытание на национальное единство», — заявил 9 августа в Минске Александр Лукашенко в ходе мероприятия «Большой разговор с президентом».

По его мнению, 9 августа 2020 года в финале президентской кампании деструктивные силы стремились разрушить Белоруссию, однако захватить власть им не удалось. Наоборот, уверен Лукашенко, по итогам удалось «объединить народ».

«Мы не обезумели в прошлом году», — подчеркнул Лукашенко, отвечая на критику за своё поведение в условиях начинавшейся пандемии. При этом себя он назвал «диктатором». Он сообщил также: «Нас били, молотили — как хотели».

Гораздо больше внимания Лукашенко уделил политической ситуации после президентской кампании, констатировав: «Демократию в современном мире давно заменил цифровой диктат, правят ложь, хайп, фейк».

«В целях национальных интересов мы смотрим в одном направлении», — сообщил Лукашенко.