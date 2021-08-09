Москва, 9 августа, 2021, 11:45 — ИА Регнум. В РФ курятина и яйца гарантированно подорожают к осени 2021 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 августа заявил глава крестьянско-фермерского хозяйства, член комитета по информационной политике регионального отделения «Партии роста» в Самарской области Кирилл Ермоленко.

jackmac34 Яйца

«Что касается животноводства и цен на мясо в РФ, то тут ситуация тоже не радостная, — сказал он. — Сена для зимнего содержания коров на мясо или молоко уже будет недостаточно, животноводам придется кормить животных соломой и дополнительным зерном, а это увеличение себестоимости производства молока и мяса, что в дальнейшем скажется на ценах, и ближе к январю мы увидим подорожание в розничных магазинах. А часть фермеров, которые не могут себе позволить более дорогое содержание коров зимой, сначала массово забьют животных на мясо, и это даже немного уменьшит цену на говядину, но к январю все же цена будет выше».

Что касается цен на мясо птицы и яйца, то, как пояснил Ермоленко, тут ситуация еще хуже.

«Производство яиц и курятины очень зависит от стоимости зерна и электричества. Мы уже видим, что зерно дорожает, а значит, курица и яйца к осени гарантированно будут дорожать. Минимальный рост цен на хлеб к концу года — 30%, говядины — 20%, мяса курицы — 20−25%, яйца — 23%. Аналогичный рост будет не только в РФ, но и в Европе, Азии, США, да и в целом в мире», — сказал Ермоленко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее российскому Минсельхозу рекомендовали рассмотреть возможность временного запрета экспорта пшеницы.