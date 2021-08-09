Краснодар, 9 августа, 2021, 11:44 — ИА Регнум. В Краснодарском крае подтверждено новых случаев заражения коронавирусом, в том числе у восьми детей, сообщили 9 августа в региональном оперативном штабе. Сутками ранее сообщалось о 259 новых носителях.

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По числу суточных заражений на первом месте Анапа, где выявлено 36 новых случаев, на втором — Апшеронский район (22 носителя), по 20 новых случаев выявили в Краснодаре и в Сочи. Всего с начала пандемии на территории Краснодарского края подтверждено 61 399 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 47 760 человек. Скончались 4 499 пациентов, в том числе за минувшие сутки — 32 пациента в возрасте от 42 до 85 лет.

На 9 августа в стационарах лечится 3 321 человек с подтвержденным коронавирусом, дома проходят лечение 5 819 человек. 97 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, шестеро — на ЭКМО.